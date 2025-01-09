У Раді не зізнаються, де "слуга" Куницький, але запевняють, що зарплату він не отримує

У період з 21 вересня по 31 грудня 2024 року народному депутатові від "Слуги народу" Олександру Куницькому, який виїхав з України і не повернувся, не виплачувалася заробітна плата у зв'язку з відсутністю відпрацьованого часу.

Джерело: відповідь на запит народної депутатки від "Євросолідарності" Ірини Геращенко, який оприлюднив її колега Олексій Гончаренко

Дослівно апарат ВР: "…необхідно зауважити, що за період з 21 вересня по 31 грудня 2024 року народному депутатові України Куницькому Олександру Олеговичу нарахування та виплата заробітної плати не здійснювалися у зв'язку з відсутністю відпрацьованого часу".

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Деталі: При цьому вказано, що зарплата помічникам-консультантам Куницького виплачувалась згідно із законодавством України, але станом на день надходженням депутатського запиту - не виплачується.

Водночас конкретної відповіді щодо причин відсутності на пленарних засіданях Куницького апарат парламенту так і не надав.

Що передувало: Джерела УП у фракції "Слуга народу" розповіли, що у вересні 2024 року Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти нардеп вирушив до родини, яка перебуває у Сполучених Штатах Америки.

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За словами співрозмовника "Української правди", Куницький повідомив про це фракцію "слуг" і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра" (можливо йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста –ред.).

Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, але очевидно, фракція не поспішає схвалювати таке рішення нардепа, який є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у ВР.

Передісторія: