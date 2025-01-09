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У Раді не зізнаються, де "слуга" Куницький, але запевняють, що зарплату він не отримує

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 11:47
У Раді не зізнаються, де слуга Куницький, але запевняють, що зарплату він не отримує
Куницький. фото - "Слуга народу"

У період з 21 вересня по 31 грудня 2024 року народному депутатові від "Слуги народу" Олександру Куницькому, який виїхав з України і не повернувся, не виплачувалася заробітна плата у зв'язку з відсутністю відпрацьованого часу.

Джерело: відповідь на запит народної депутатки від "Євросолідарності" Ірини Геращенко, який оприлюднив її колега Олексій Гончаренко

Дослівно апарат ВР: "…необхідно зауважити, що за період з 21 вересня по 31 грудня 2024 року народному депутатові України Куницькому Олександру Олеговичу нарахування та виплата заробітної плати не здійснювалися у зв'язку з відсутністю відпрацьованого часу".

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Деталі: При цьому вказано, що зарплата помічникам-консультантам Куницького виплачувалась згідно із законодавством України, але станом на день надходженням депутатського запиту - не виплачується.

Водночас конкретної відповіді щодо причин відсутності на пленарних засіданях Куницького апарат парламенту так і не надав.

Що передувало: Джерела УП у фракції "Слуга народу" розповіли, що у вересні 2024 року Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти нардеп вирушив до родини, яка перебуває у Сполучених Штатах Америки.

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За словами співрозмовника "Української правди", Куницький повідомив про це фракцію "слуг" і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра" (можливо йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста –ред.).

Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, але очевидно, фракція не поспішає схвалювати таке рішення нардепа, який є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у ВР.

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький виїхав із України в другій половині вересня 2024 року і не повернувся на батьківщину.
  • У Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не змогли відповісти, де перебуває народний депутат Олександр Куницький, про якого ЗМІ написали, що він утік з країни.
  • Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук на запитання УП відповіла, що не має відомостей про місцезнаходження Куницького та "не коментуватиме чутки".
  • В Апараті ВР на запит "Української правди" відповіли, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів під час дії особливого періоду віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію…, тому не можуть бути надані".

Слуга народуВерховна Рада
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