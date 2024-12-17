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Нардеп-"слуга" Куницький осів у США і третій місяць не вертається в Україну – джерела

Валентина Романенко, Роман РоманюкВівторок, 17 грудня 2024, 16:41
Нардеп-слуга Куницький осів у США і третій місяць не вертається в Україну – джерела
Куницький. фото - "Слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, який виїхав із України в другій половині вересня цього року, не повернувся на батьківщину.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Востаннє "слуга" Куницький голосував на засіданні Верховної Ради 19 вересня.

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Відтоді на сайті парламенту в історії голосувань навпроти прізвища нардепа значиться "Відсутній".

 

Джерело "Української правди" підтвердило, що станом на 17 грудня Куницький в Україну не повертався.

Оновлено: Джерела УП у фракції "Слуга народу" уточнили, що у вересні Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти нардеп вирушив до родини, яка перебуває у Сполучених Штатах Америки.

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За словами співрозмовника "Української правди", Куницький повідомив про це фракцію "слуг" і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра" (можливо йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста –ред.).

Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, але очевидно, фракція не поспішає схвалювати таке рішення нардепа, який є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у ВР.

Що передувало: Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що Куницький у вересні 2024 року виїхав у відрядження.

У Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не змогли відповісти, де перебуває народний депутат Олександр Куницький, про якого ЗМІ написали, що він утік з країни.

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук на запитання УП відповіла, що не має відомостей про місцезнаходження Куницького та "не коментуватиме чутки".

В Апараті ВР на запит "Української правди" відповіли, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію…, тому не можуть бути надані".

Слуга народуВерховна Рада
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