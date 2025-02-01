Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Зеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 22:55
Зеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії
наслідки удару РФ по інтернату в Суджі, скріншот відео зі сторінки Зеленського в Х

Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у місті Суджа Курської області РФ, порівнявши його з діями Росії в Чечні та Сирії, а також в Україні.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова: "Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних.

Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи.

РЕКЛАМА:

Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб".

Передісторія:

ЗеленськийКурська область Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Удар росіян по інтернату в Суджі: 4 загиблих, стільки ж людей у важкому стані
МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
фотоУ Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
Зеленський про нічну атаку РФ по Україні: загинуло 6 людей, потрібно більше підтримки
Зеленський провів Ставку про постачання у війська
Останні новини
23:52
За хвилею "мінування" шкіл в Угорщині стояв 15-річний підліток
23:34
7 серіалів лютого, які варто подивитися: добірка новинок
23:18
"Найгарячіше" на Покровському напрямку, також ворог тисне на Куп'янському та Лиманському – Генштаб
23:05
відео, оновлено від 18:42Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 11
22:55
відеоЗеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії
22:39
Удар росіян по інтернату в Суджі: 4 загиблих, стільки ж людей у важкому стані
22:27
Глава МЗС Іспанії звільнив дипломата, який заснув під час його виступу
21:54
Міністр оборони Німеччини: Співпраця Мерца з ультраправими шкодить демократії
21:30
МЗС засудило рекламу російського видання "Медуза" з кадрами українців: Цинізм і лицемірство
21:13
У сербському Новому Саду – масштабний протест через трагедію на вокзалі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: