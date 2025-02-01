Зеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії

наслідки удару РФ по інтернату в Суджі, скріншот відео зі сторінки Зеленського в Х

Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у місті Суджа Курської області РФ, порівнявши його з діями Росії в Чечні та Сирії, а також в Україні.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS Реклама: February 1, 2025

Пряма мова: "Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних.

Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи.

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Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб".

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