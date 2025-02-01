Зеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії
Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у місті Суджа Курської області РФ, порівнявши його з діями Росії в Чечні та Сирії, а також в Україні.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х
This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.
This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumSРеклама:— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2025
Пряма мова: "Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних.
Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи.
Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб".
Передісторія:
- Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.
- Згодом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що під час атаки росіян на інтернат у місті Суджа там перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.
- Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок удару РФ по інтернату в Суджі загинули 4 особи, 4 перебувають у важкому стані.