Зеленський порівняв атаку РФ на інтернат у Суджі з її діями в Чечні та Сирії

Президент Володимир Зеленський прокоментував скидання росіянами авіабомби на інтернат у місті Суджа Курської області РФ, порівнявши його з діями Росії в Чечні та Сирії, а також в Україні.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS

