Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Віцепрезидент США Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки – ЗМІ

Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 00:30
Віцепрезидент США Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки – ЗМІ
Джей Ді Венс. Фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка стартує 14 лютого.

Джерело: CBS News

Деталі: За інформацією видання, Зеленський очолить українську делегацію на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходитиме з 14 по 16 лютого в Німеччини. Під час заходу заплановано зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Венсом, який також відвідає конференцію.

Реклама:

Передісторія: 

  • 7 лютого голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про зустріч зі спецпредставником американського президента Дональда Трампа щодо України та Росії Кітом Келлогом, під час якої обговорили "майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції".
  • Раніше посланник Трампа підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції і зустрітись "із союзниками Америки, які готові працювати з нами".
  • Очікується, що Келлог також відвідає Україну в лютому.
  • Нещодавно він розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику щодо російсько-української війни і заявив, що у Дональда Трампа буде "цілісний підхід".
  • Співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки. Однак Келлог це спростував.

СШАЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У понеділок для промисловості та бізнесу обмежать постачання електроенергії
Радник Трампа заявив, що гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа
Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки
"Часи політичного тиску закінчилися": Країни Балтії остаточно синхронізували свої енергосистеми з Європою
The Sunday Times написала про зв'язок підозрюваного в держзраді Кулініча з американським "лобістом Зеленського"
Україна нарощує імпорт газу з ЄС
Усі новини...
США
The Sunday Times написала про зв'язок підозрюваного в держзраді Кулініча з американським "лобістом Зеленського"
Скільки коштує найдорожче спортивне шоу світу? Чому всі дивляться Super Bowl
У Кремлі відреагували на заяву Трампа щодо телефонної розмови з Путіним
Останні новини
00:31
Скільки коштує найдорожче спортивне шоу світу? Чому всі дивляться Super Bowl
00:30
Віцепрезидент США Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки – ЗМІ
23:30
відеоУ Сумах "Шахед" влучив у автостоянку в житловому кварталі
23:12
У Херсоні ворожий БпЛА влетів у квартиру: поранено жінку
22:50
Президент Естонії вважає, що ЄС має розглянути повне торгове ембарго щодо РФ
22:33
боксУкраїнець Богачук очолив рейтинг WBC у першій середній вазі
22:14
На Курщині захисники відбили 17 атак, росіяни скинули 37 КАБ – Генштаб
22:07
Цього року Литва виділить українцям на освіту майже 32 мільйони євро
21:44
У понеділок у Києві до 11° морозу, на заході України – "плюс"
21:13
Росіяни без упину атакують Нікопольщину: четверо постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: