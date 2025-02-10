Віцепрезидент США Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки – ЗМІ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка стартує 14 лютого.

Джерело: CBS News

Деталі: За інформацією видання, Зеленський очолить українську делегацію на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходитиме з 14 по 16 лютого в Німеччини. Під час заходу заплановано зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Венсом, який також відвідає конференцію.

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