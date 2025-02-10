Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности – СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля.

Источник: CBS News

Детали: По информации издания, Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля в Германии. Во время мероприятия запланирована встреча Зеленского с вице-президентом США Вэнсом, который также посетит конференцию.

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