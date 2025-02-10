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Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности – СМИ

Иван ДьяконовПонедельник, 10 февраля 2025, 00:30
Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности – СМИ
Джей Ди Вэнс. Фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля.

Источник: CBS News

Детали: По информации издания, Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля в Германии. Во время мероприятия запланирована встреча Зеленского с вице-президентом США Вэнсом, который также посетит конференцию.

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Предыстория: 

  • 7 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о встрече со спецпредставителем американского президента Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом, во время которой обсудили "будущие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности"
  • Ранее посланник Трампа подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретиться "с союзниками Америки, которые готовы работать с нами".
  • Ожидается, что Келлог также посетит Украину в феврале.
  • Недавно он раскритиковал предыдущую американскую администрацию за ее политику в отношении российско-украинской войны и заявил, что у Дональда Трампа будет "целостный подход".
  • Собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Трампа представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако Келлог это опроверг.

СШАЗеленскийвойна
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