У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа в Солом’янському районі – КМДА

У Солом’янському районі Києва через падіння уламків безпілотника загорілася нежитлова будівля.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч".

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Деталі: За словами мера у Святошинському районі також було зафіксовано пожежу, проте, за даними екстрених служб, цей випадок не повʼязаний з ворожою атакою на місто.

Передісторія: