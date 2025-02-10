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У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа в Солом’янському районі – КМДА

Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 01:40
У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа в Солом’янському районі – КМДА
Ілюстративне фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва через падіння уламків безпілотника загорілася нежитлова будівля.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч".

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Деталі: За словами мера у Святошинському районі також було зафіксовано пожежу, проте, за даними екстрених служб, цей випадок не повʼязаний з ворожою атакою на місто.

Передісторія: 

  • О 22:49 в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних БпЛА. В місті працює ППО.

Київ
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