У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа в Солом’янському районі – КМДА
Понеділок, 10 лютого 2025, 01:40
У Солом’янському районі Києва через падіння уламків безпілотника загорілася нежитлова будівля.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч".
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Деталі: За словами мера у Святошинському районі також було зафіксовано пожежу, проте, за даними екстрених служб, цей випадок не повʼязаний з ворожою атакою на місто.
Передісторія:
- О 22:49 в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних БпЛА. В місті працює ППО.