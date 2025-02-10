В Киеве из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар в Соломенском районе – КГГА
Понедельник, 10 февраля 2025, 01:40
В Соломенском районе Киева из-за падения обломков беспилотника загорелось нежилое здание.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь: "В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом".
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Детали: По словам мэра в Святошинском районе также был зафиксирован пожар, однако, по данным экстренных служб, этот случай не связан с вражеской атакой на город.
Предыстория:
- В 22:49 в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных БПЛА. В городе работает ПВО.