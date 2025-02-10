Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар в Соломенском районе – КГГА

Иван ДьяконовПонедельник, 10 февраля 2025, 01:40
В Киеве из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар в Соломенском районе – КГГА
Илюстративное фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева из-за падения обломков беспилотника загорелось нежилое здание.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом".

Реклама:

Детали: По словам мэра в Святошинском районе также был зафиксирован пожар, однако, по данным экстренных служб, этот случай не связан с вражеской атакой на город.

Предыстория: 

  • В 22:49 в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных БПЛА. В городе работает ПВО.

Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В понедельник для промышленности и бизнеса ограничат поставки электроэнергии
Советник Трампа заявил, что гарантии безопасности для Украины должна взять на себя Европа
Маск призвал закрыть Радио Свобода и Голос Америки
Времена политического давления закончились": Страны Балтии окончательно синхронизировали свои энергосистемы с Европой
The Sunday Times написала о связи подозреваемого в госизмене Кулинича с американским "лоббистом Зеленского"
Украина наращивает импорт газа из ЕС
Все новости...
Киев
Атака российских дронов на Киев и область: повреждены машины, жилье и горела трава
По дронам над Киевом и областью работает ПВО
Избиение юноши в столице: четырем участникам нападения сообщили о подозрении
Последние новости
01:40
В Киеве из-за падения обломков БпЛА вспыхнул пожар в Соломенском районе – КГГА
01:20
Шесть человек ранены в результате российских обстрелов на севере Донецкой области – ОВА
00:40
обновлено, видеоВ Сумах "Шахед" попал в автостоянку в жилом квартале
00:31
Сколько стоит самое дорогое спортивное шоу мира? Почему все смотрят Super Bowl
00:30
Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности – СМИ
23:12
В Херсоне вражеский БпЛА влетел в квартиру: ранена женщина
22:50
Президент Эстонии считает, что ЕС должен рассмотреть полное торговое эмбарго в отношении РФ
22:33
боксУкраинец Богачук возглавил рейтинг WBC в первом среднем весе
22:14
На Курщине защитники отбили 17 атак, россияне сбросили 37 УАБ – Генштаб
22:07
В этом году Литва выделит украинцам на образование почти 32 миллиона евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: