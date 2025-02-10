Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW
Росія активно вдосконалює безпілотні літальні апарати та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на основі досвіду, здобутого у війні проти України, й застосовує новітні технологічні розробки в гібридних операціях проти країн-членів НАТО.
Джерело: ISW
Деталі: За інформацією ISW, Росія активно застосовує здобутий у війні проти України досвід для вдосконалення своїх військових технологій, зокрема безпілотників та систем РЕБ.
Аналітики зазначають, що у 2024 році країни НАТО дедалі частіше стикалися із загрозами російських гібридних атак і диверсій.
Дослівно: "Повідомлення про спроби країни-члена НАТО протидіяти ймовірним російським розвідувальним дронам підкреслюють потребу в подальшому розвитку оборонних можливостей, адже Росія продовжує використовувати здобутий на полі бою в Україні досвід для створення новітніх технологій".
Ключові висновки ISW за 9 лютого:
- Росія продовжує використовувати свої партнерські відносини із супротивниками США, зокрема з Північною Кореєю, щоб компенсувати дефіцит ресурсів, який обмежує російську економіку та військові зусилля.
- Прибуття північнокорейських робітників до Росії демонструє, як Росія, постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, порушує Резолюцію РБ ООН № 2397.
- Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує підтверджувати свою підтримку Росії та її військових дій в Україні.
- Повідомляється, що німецька влада не змогла збити ймовірні російські розвідувальні дрони, що пролітали поблизу німецького військового об’єкта в січні 2025 року, де українські війська проходили навчання.
- Схоже, що Росія використовує технологічні інновації, над якими вона працює під час війни в Україні, безпосередньо проти країн-членів НАТО.
- Українські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Вовчанська.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.
- Росія продовжує вербувати росіян та громадян інших країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) для підписання контрактів на військову службу з Міністерством оборони Росії.