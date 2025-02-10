Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW

Росія активно вдосконалює безпілотні літальні апарати та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на основі досвіду, здобутого у війні проти України, й застосовує новітні технологічні розробки в гібридних операціях проти країн-членів НАТО.

Джерело: ISW

Деталі: За інформацією ISW, Росія активно застосовує здобутий у війні проти України досвід для вдосконалення своїх військових технологій, зокрема безпілотників та систем РЕБ.

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Аналітики зазначають, що у 2024 році країни НАТО дедалі частіше стикалися із загрозами російських гібридних атак і диверсій.

Дослівно: "Повідомлення про спроби країни-члена НАТО протидіяти ймовірним російським розвідувальним дронам підкреслюють потребу в подальшому розвитку оборонних можливостей, адже Росія продовжує використовувати здобутий на полі бою в Україні досвід для створення новітніх технологій".

Ключові висновки ISW за 9 лютого:

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