Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW

Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 03:14
Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW
Фото: Getty Images

Росія активно вдосконалює безпілотні літальні апарати та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на основі досвіду, здобутого у війні проти України, й застосовує новітні технологічні розробки в гібридних операціях проти країн-членів НАТО.

Джерело: ISW 

Деталі: За інформацією ISW, Росія активно застосовує здобутий у війні проти України досвід для вдосконалення своїх військових технологій, зокрема безпілотників та систем РЕБ. 

Реклама:

Аналітики зазначають, що у 2024 році країни НАТО дедалі частіше стикалися із загрозами російських гібридних атак і диверсій.

Дослівно: "Повідомлення про спроби країни-члена НАТО протидіяти ймовірним російським розвідувальним дронам підкреслюють потребу в подальшому розвитку оборонних можливостей, адже Росія продовжує використовувати здобутий на полі бою в Україні досвід для створення новітніх технологій".

Ключові висновки ISW за 9 лютого:

РЕКЛАМА:
  • Росія продовжує використовувати свої партнерські відносини із супротивниками США, зокрема з Північною Кореєю, щоб компенсувати дефіцит ресурсів, який обмежує російську економіку та військові зусилля.
  • Прибуття північнокорейських робітників до Росії демонструє, як Росія, постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, порушує Резолюцію РБ ООН № 2397. 
  • Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує підтверджувати свою підтримку Росії та її військових дій в Україні.
  • Повідомляється, що німецька влада не змогла збити ймовірні російські розвідувальні дрони, що пролітали поблизу німецького військового об’єкта в січні 2025 року, де українські війська проходили навчання. 
  • Схоже, що Росія використовує технологічні інновації, над якими вона працює під час війни в Україні, безпосередньо проти країн-членів НАТО.
  • Українські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Вовчанська. 
  • Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки. 
  • Росія продовжує вербувати росіян та громадян інших країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) для підписання контрактів на військову службу з Міністерством оборони Росії.

ISWРосіяНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У понеділок для промисловості та бізнесу обмежать постачання електроенергії
Радник Трампа заявив, що гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа
Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки
"Часи політичного тиску закінчилися": Країни Балтії остаточно синхронізували свої енергосистеми з Європою
The Sunday Times написала про зв'язок підозрюваного в держзраді Кулініча з американським "лобістом Зеленського"
Україна нарощує імпорт газу з ЄС
Усі новини...
ISW
Росія "активно просуває затяжну війну" в Україні – аналітики
Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу – ISW
Кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку РФ через війну в Україні – ISW
Останні новини
04:01
Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера
03:14
Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW
02:17
Оновлено, відео"Шахед" влучив у житловий квартал у Сумах: постраждала жінка, пошкоджено п’ять будинків
01:40
У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа в Солом’янському районі – КМДА
01:20
Шестеро людей поранено внаслідок російських обстрілів на півночі Донеччини – ОВА
00:31
Скільки коштує найдорожче спортивне шоу світу? Чому всі дивляться Super Bowl
00:30
Віцепрезидент США Венс зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки – ЗМІ
23:12
У Херсоні ворожий БпЛА влетів у квартиру: поранено жінку
22:50
Президент Естонії вважає, що ЄС має розглянути повне торгове ембарго щодо РФ
22:33
боксУкраїнець Богачук очолив рейтинг WBC у першій середній вазі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: