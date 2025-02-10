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Россия использует полученный в Украине опыт в войне против НАТО – ISW

Иван ДьяконовПонедельник, 10 февраля 2025, 03:14

Россия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе опыта, полученного в войне против Украины, и применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против стран-членов НАТО.

Источник: ISW 

Детали: По информации ISW, Россия активно применяет полученный в войне против Украины опыт для совершенствования своих военных технологий, в частности беспилотников и систем РЭБ. 

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Аналитики отмечают, что в 2024 году страны НАТО все чаще сталкивались с угрозами российских гибридных атак и диверсий.

Дословно: "Сообщения о попытках страны-члена НАТО противодействовать вероятным российским разведывательным дронам подчеркивают потребность в дальнейшем развитии оборонительных возможностей, ведь Россия продолжает использовать полученный на поле боя в Украине опыт для создания новейших технологий".

Ключевые выводы ISW за 9 февраля:

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  • Россия продолжает использовать свои партнерские отношения с противниками США, в частности с Северной Кореей, чтобы компенсировать дефицит ресурсов, который ограничивает российскую экономику и военные усилия.
  • Прибытие северокорейских рабочих в Россию демонстрирует, как Россия, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, нарушает Резолюцию СБ ООН № 2397. 
  • Северокорейский диктатор Ким Чен Ын продолжает подтверждать свою поддержку России и ее военных действий в Украине.
  • Сообщается, что немецкие власти не смогли сбить предполагаемые российские разведывательные дроны, пролетавшие вблизи немецкого военного объекта в январе 2025 года, где украинские войска проходили учения. 
  • Похоже, что Россия использует технологические инновации, над которыми она работает во время войны в Украине, непосредственно против стран-членов НАТО.
  • Украинские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Волчанска. 
  • Российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки. 
  • Россия продолжает вербовать россиян и граждан других стран Содружества Независимых Государств (СНГ) для подписания контрактов на военную службу с Министерством обороны России.

ISWРосcияНАТОвойна
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