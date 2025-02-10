Россия использует полученный в Украине опыт в войне против НАТО – ISW

Россия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе опыта, полученного в войне против Украины, и применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против стран-членов НАТО.

Источник: ISW

Детали: По информации ISW, Россия активно применяет полученный в войне против Украины опыт для совершенствования своих военных технологий, в частности беспилотников и систем РЭБ.

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Аналитики отмечают, что в 2024 году страны НАТО все чаще сталкивались с угрозами российских гибридных атак и диверсий.

Дословно: "Сообщения о попытках страны-члена НАТО противодействовать вероятным российским разведывательным дронам подчеркивают потребность в дальнейшем развитии оборонительных возможностей, ведь Россия продолжает использовать полученный на поле боя в Украине опыт для создания новейших технологий".

Ключевые выводы ISW за 9 февраля:

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