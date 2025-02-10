Россия использует полученный в Украине опыт в войне против НАТО – ISW
Россия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе опыта, полученного в войне против Украины, и применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против стран-членов НАТО.
Источник: ISW
Детали: По информации ISW, Россия активно применяет полученный в войне против Украины опыт для совершенствования своих военных технологий, в частности беспилотников и систем РЭБ.
Аналитики отмечают, что в 2024 году страны НАТО все чаще сталкивались с угрозами российских гибридных атак и диверсий.
Дословно: "Сообщения о попытках страны-члена НАТО противодействовать вероятным российским разведывательным дронам подчеркивают потребность в дальнейшем развитии оборонительных возможностей, ведь Россия продолжает использовать полученный на поле боя в Украине опыт для создания новейших технологий".
Ключевые выводы ISW за 9 февраля:
- Россия продолжает использовать свои партнерские отношения с противниками США, в частности с Северной Кореей, чтобы компенсировать дефицит ресурсов, который ограничивает российскую экономику и военные усилия.
- Прибытие северокорейских рабочих в Россию демонстрирует, как Россия, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, нарушает Резолюцию СБ ООН № 2397.
- Северокорейский диктатор Ким Чен Ын продолжает подтверждать свою поддержку России и ее военных действий в Украине.
- Сообщается, что немецкие власти не смогли сбить предполагаемые российские разведывательные дроны, пролетавшие вблизи немецкого военного объекта в январе 2025 года, где украинские войска проходили учения.
- Похоже, что Россия использует технологические инновации, над которыми она работает во время войны в Украине, непосредственно против стран-членов НАТО.
- Украинские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Волчанска.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.
- Россия продолжает вербовать россиян и граждан других стран Содружества Независимых Государств (СНГ) для подписания контрактов на военную службу с Министерством обороны России.