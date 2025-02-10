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Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера

Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 04:01
Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера
Фото: Yle

Прикордонна охорона Фінляндії направила патрульні літаки до Фінської затоки після аварії завантаженого мазутом танкера Koala в російському порту Усть-Луга. 

Джерело: Yle

Дослівно: "Прикордонна охорона направляє до Фінської затоки патрульні літаки через надзвичайну подію на завантаженому мазутом танкері Koala в порту Усть-Луга, про який раніше повідомили російські ЗМІ".

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Деталі: Фінські прикордонники зазначили, що їхня країна готова до оперативного реагування у разі виявлення екологічної загрози. Також триває збір додаткової інформації про характер та масштаб аварії.

Передісторія: 

  • Російські ЗМІ "Фонтанка" і "ТАСС" повідомили, що танкер Koala з мазутом на борту зазнав лиха в російському порту Усть-Луга. Танкер ходить під прапором Антигуа і Барбуди.
  • Пресслужба Росморрічфлоту уточнила, що на борту танкера стався вибух у машинному відділенні.
  • Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна пильнує ситуацію із пошкодженням танкера з мазутом у російському порту Усть-Луга.
  • Раніше цього тижня стало відомо, що Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.

ФінляндіяРосіянадзвичайна подія
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