Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера
Понеділок, 10 лютого 2025, 04:01
Прикордонна охорона Фінляндії направила патрульні літаки до Фінської затоки після аварії завантаженого мазутом танкера Koala в російському порту Усть-Луга.
Джерело: Yle
Дослівно: "Прикордонна охорона направляє до Фінської затоки патрульні літаки через надзвичайну подію на завантаженому мазутом танкері Koala в порту Усть-Луга, про який раніше повідомили російські ЗМІ".
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Деталі: Фінські прикордонники зазначили, що їхня країна готова до оперативного реагування у разі виявлення екологічної загрози. Також триває збір додаткової інформації про характер та масштаб аварії.
Передісторія:
- Російські ЗМІ "Фонтанка" і "ТАСС" повідомили, що танкер Koala з мазутом на борту зазнав лиха в російському порту Усть-Луга. Танкер ходить під прапором Антигуа і Барбуди.
- Пресслужба Росморрічфлоту уточнила, що на борту танкера стався вибух у машинному відділенні.
- Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна пильнує ситуацію із пошкодженням танкера з мазутом у російському порту Усть-Луга.
- Раніше цього тижня стало відомо, що Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.