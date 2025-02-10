Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера

Прикордонна охорона Фінляндії направила патрульні літаки до Фінської затоки після аварії завантаженого мазутом танкера Koala в російському порту Усть-Луга.

Джерело: Yle

Дослівно: "Прикордонна охорона направляє до Фінської затоки патрульні літаки через надзвичайну подію на завантаженому мазутом танкері Koala в порту Усть-Луга, про який раніше повідомили російські ЗМІ".

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Деталі: Фінські прикордонники зазначили, що їхня країна готова до оперативного реагування у разі виявлення екологічної загрози. Також триває збір додаткової інформації про характер та масштаб аварії.

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