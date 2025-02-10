Финляндия отправляет патрульные самолеты в Финский залив из-за аварии российского нефтяного танкера
Понедельник, 10 февраля 2025, 04:01
Пограничная охрана Финляндии направила патрульные самолеты в Финский залив после аварии загруженного мазутом танкера Koala в российском порту Усть-Луга.
Источник: Yle
Дословно: "Пограничная охрана направляет в Финский залив патрульные самолеты из-за чрезвычайного происшествия на загруженном мазутом танкере Koala в порту Усть-Луга, о котором ранее сообщили российские СМИ".
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Детали: Финские пограничники отметили, что их страна готова к оперативному реагированию в случае выявления экологической угрозы. Также продолжается сбор дополнительной информации о характере и масштабе аварии.
Предыстория:
- Российские СМИ "Фонтанка" и "ТАСС" сообщили, что танкер Koala с мазутом на борту потерпел бедствие в российском порту Усть-Луга. Танкер ходит под флагом Антигуа и Барбуды.
- Пресс-служба Росморречфлота уточнила, что на борту танкера произошел взрыв в машинном отделении.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна следит за ситуацией с повреждением танкера с мазутом в российском порту Усть-Луга.
- Ранее на этой неделе стало известно, что Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.