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Финляндия отправляет патрульные самолеты в Финский залив из-за аварии российского нефтяного танкера

Иван ДьяконовПонедельник, 10 февраля 2025, 04:01
Финляндия отправляет патрульные самолеты в Финский залив из-за аварии российского нефтяного танкера
Фото: Yle

Пограничная охрана Финляндии направила патрульные самолеты в Финский залив после аварии загруженного мазутом танкера Koala в российском порту Усть-Луга. 

Источник: Yle

Дословно: "Пограничная охрана направляет в Финский залив патрульные самолеты из-за чрезвычайного происшествия на загруженном мазутом танкере Koala в порту Усть-Луга, о котором ранее сообщили российские СМИ".

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Детали: Финские пограничники отметили, что их страна готова к оперативному реагированию в случае выявления экологической угрозы. Также продолжается сбор дополнительной информации о характере и масштабе аварии.

Предыстория: 

  • Российские СМИ "Фонтанка" и "ТАСС" сообщили, что танкер Koala с мазутом на борту потерпел бедствие в российском порту Усть-Луга. Танкер ходит под флагом Антигуа и Барбуды.
  • Пресс-служба Росморречфлота уточнила, что на борту танкера произошел взрыв в машинном отделении.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна следит за ситуацией с повреждением танкера с мазутом в российском порту Усть-Луга.
  • Ранее на этой неделе стало известно, что Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.

ФинляндияРосcиячрезвычайное происшествие
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