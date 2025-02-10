Финляндия отправляет патрульные самолеты в Финский залив из-за аварии российского нефтяного танкера

Пограничная охрана Финляндии направила патрульные самолеты в Финский залив после аварии загруженного мазутом танкера Koala в российском порту Усть-Луга.

Источник: Yle

Дословно: "Пограничная охрана направляет в Финский залив патрульные самолеты из-за чрезвычайного происшествия на загруженном мазутом танкере Koala в порту Усть-Луга, о котором ранее сообщили российские СМИ".

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Детали: Финские пограничники отметили, что их страна готова к оперативному реагированию в случае выявления экологической угрозы. Также продолжается сбор дополнительной информации о характере и масштабе аварии.

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