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Втрати Росії у війні перевищили 850 тисяч у живій силі

Ірина БалачукПонеділок, 10 лютого 2025, 07:34
Втрати Росії у війні перевищили 850 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 170 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія втратила вже понад 850 тисяч своїх військових убитими і пораненими.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 850 490 (+1 170) осіб,
  • танків – 10 001 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20 813 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22 879 (+35) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109) од,
  • спеціальної техніки – 3 740 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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