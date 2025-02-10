Втрати Росії у війні перевищили 850 тисяч у живій силі
Понеділок, 10 лютого 2025, 07:34
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 170 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія втратила вже понад 850 тисяч своїх військових убитими і пораненими.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 850 490 (+1 170) осіб,
- танків – 10 001 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20 813 (+16) од,
- артилерійських систем – 22 879 (+35) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109) од,
- спеціальної техніки – 3 740 (+1) од.
Дані уточнюються.