Втрати Росії у війні перевищили 850 тисяч у живій силі

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 170 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія втратила вже понад 850 тисяч своїх військових убитими і пораненими.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 850 490 (+1 170) осіб,

танків – 10 001 (+9) од,

бойових броньованих машин – 20 813 (+16) од,

артилерійських систем – 22 879 (+35) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109) од,

спеціальної техніки – 3 740 (+1) од.

Дані уточнюються.