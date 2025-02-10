Потери России в войне превысили 850 тысяч в живой силе

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 170 оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла уже более 850 тысяч своих военных убитыми и ранеными.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.02.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 850 490 (+1 170) человек,

танков – 10 001 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 20 813 (+16) ед,

артиллерийских систем – 22 879 (+35) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 623 (+137) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 36 638 (+109) ед,

специальной техники – 3 740 (+1) ед.

Данные уточняются.