Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили 2 підприємства, 20 будинків і магазин

Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджено 2 промислові підприємства, житлові будинки, магазин, автомобіль та ЛЕП.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.



Пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 – понівечені. Побиті й 2 п'ятиповерхівки. А ще – 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач".

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Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: Лисак додав, що люди не постраждали.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Він також зазначив, що вночі над Дніпропетровщиною знищили 5 російських безпілотників.