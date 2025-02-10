Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили 2 підприємства, 20 будинків і магазин

Ірина БалачукПонеділок, 10 лютого 2025, 08:00
Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили 2 підприємства, 20 будинків і магазин
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджено 2 промислові підприємства, житлові будинки, магазин, автомобіль та ЛЕП.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Застосував дрон-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Пошкоджені 2 промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 – понівечені. Побиті й 2 п'ятиповерхівки. А ще – 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: Лисак додав, що люди не постраждали. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Він також зазначив, що вночі над Дніпропетровщиною знищили 5 російських безпілотників.

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Дніпропетровська областьНікополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера
Росія використовує здобутий в Україні досвід у війні проти НАТО – ISW
У понеділок для промисловості та бізнесу обмежать постачання електроенергії
Радник Трампа заявив, що гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа
Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни без упину атакують Нікопольщину: четверо постраждалих
Вибух біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали 3 підривників
Росіяни атакували вантажівку на Дніпропетровщині: загинув чоловік
Останні новини
08:30
інтерв'юВторгнення Росії, Чонгар і мінування, Вознесенськ і дані розвідки. Генерал Наєв розповідає про перші дні великої війни
08:17
На фронті майже сотня боєзіткнень за добу, найгарячіше під Покровськом – Генштаб
08:10
Трамп заявив про намір купити Газу та допустив відбудову країнами Близького Сходу
08:00
фото Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили 2 підприємства, 20 будинків і магазин
07:40
Шольц пообіцяв продовжити "жорсткий курс" щодо міграції після виборів
07:34
Втрати Росії у війні перевищили 850 тисяч у живій силі
07:17
У Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та Росії
07:06
Вперше при Трампі: "Філадельфія" несподівано розгромила "Канзас Сіті" у Супербоулі
06:30
Німеччина підтримуватиме Україну, але до НАТО не приймуть – дебати кандидатів на посаду канцлера
05:27
Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: