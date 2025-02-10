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Россияне били по Никопольщине: повредили 2 предприятия, 20 домов и магазин

Ирина БалачукПонедельник, 10 февраля 2025, 08:00
Россияне били по Никопольщине: повредили 2 предприятия, 20 домов и магазин
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего повреждены 2 промышленных предприятия, жилые дома, магазин, автомобиль и ЛЭП.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Вечером и ночью агрессор бил по Никопольщине. Обстреливал из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Применил дрон-камикадзе и сбросил боеприпас с БпЛА. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

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Повреждены 2 промышленных предприятия. Уничтожен частный дом, еще 17 – повреждены. Побиты и 2 пятиэтажки. А еще – 12 хозяйственных построек, магазин, авто, газопроводы и линии электропередач".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Лысак добавил, что люди не пострадали.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Он также отметил, что ночью над Днепропетровской областью уничтожили 5 российских беспилотников.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Днепропетровская областьНикополь
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