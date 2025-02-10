На фронті майже сотня боєзіткнень за добу, найгарячіше під Покровськом – Генштаб

За минулу добу Сили оборони провели 99 боїв з російською армією, найчастіше противник атакував на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (9 лютого – ред.) противник загалом завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет, а також – 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2427 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили 3 атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти атакували 7 разів. Сили оборони відбили штурми неподалік Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 10 разів, намагаючись просунутися біля Зеленого Гаю, Новосергіївки, Ямполівки, Колодязів, Копанок та Новолюбівки.

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На Краматорському напрямку відбулося 2 боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурми агресора в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Проміня, Піщаного, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку РФ активно використовувала авіацію й 10 разів намагалася прорватися поблизу Костянтинополя, але безуспішно.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 18 атак російських загарбників. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, використавши 69 керованих бомб, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 9 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив штурмових дій.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань росіян.