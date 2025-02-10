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На фронте почти сотня боестолкновений за сутки, горячее всего под Покровском – Генштаб

Украинская правдаПонедельник, 10 февраля 2025, 08:17
На фронте почти сотня боестолкновений за сутки, горячее всего под Покровском – Генштаб
Фото: 31 ОМБр Facebook

За минувшие сутки Силы обороны провели 99 боев с российской армией, чаще всего противник атаковал на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (9 февраля – ред.) противник в целом нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением 2 ракет, а также – 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 133 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили 3 атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты атаковали 7 раз. Силы обороны отбили штурмы неподалеку Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 10 раз, пытаясь продвинуться возле Зеленого Гая, Новосергиевки, Ямполовки, Колодязов, Копанок и Новолюбовки.

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На Краматорском направлении произошло 2 боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурма агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Песчаного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении РФ активно использовала авиацию и 10 раз пыталась прорваться вблизи Константинополя, но безуспешно.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов, использовав 69 управляемых бомб, а также совершил 493 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 9 – из реактивных систем залпового огня.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок россиян.

российско-украинская войнаГенштабвойна
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