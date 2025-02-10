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Росія запустила по Україні 83 дрони: жоден не досягнув цілі

Ірина БалачукПонеділок, 10 лютого 2025, 09:08
Росія запустила по Україні 83 дрони: жоден не досягнув цілі
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 9 лютого російські окупанти атакували Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 61 дрон вдалося збити, ще 22 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Окупанти запускали свої дрони з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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