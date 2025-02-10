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Россия запустила по Украине 83 дрона: ни один не достиг цели

Ирина БалачукПонедельник, 10 февраля 2025, 09:08
Россия запустила по Украине 83 дрона: ни один не достиг цели
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

С вечера 9 февраля российские оккупанты атаковали Украину 83-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 61 дрон удалось сбить, еще 22 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 61-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

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22 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

Оккупанты запускали свои дроны из направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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