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З літа кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася майже вдвічі – ДПСУ

Українська правдаПонеділок, 10 лютого 2025, 10:45
З літа кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася майже вдвічі – ДПСУ
Фото: Getty Images

У січні 2025 року кількість спроб незаконного перетину українського кордону зменшилася на 45% у порівнянні з липнем 2024 року.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в телемарафоні

Пряма мова: "Починаючи з липня місяця минулого року тенденція йде до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Якщо порівняти січень з липнем минулого року, то зменшення аж на 45%. Однак спроби незаконного перетину продовжуються щодня".

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Деталі: Речник Державної прикордонної служби повідомив, що найбільше випадків незаконного перетину кордону фіксують поза межами пунктів пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою. Рідше такі спроби трапляються на кордоні з Угорщиною та Словаччиною, а найменше – на польському напрямку.

Водночас випадки нелегального перетину фіксують і безпосередньо в пунктах пропуску. Найбільше таких спроб зафіксовано на кордоні з Польщею, що пов’язано з високим пасажиропотоком, зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він також наголосив, що охочі нелегально залишити Україну часто звертаються до осіб, які організовують злочинні схеми. У більшості випадків це наражає людей на небезпеку, оскільки маршрути проходять через річки та гірську місцевість.

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Речник повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення було викрито понад 760 організованих груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон. Лише у січні 2025 року вдалося виявити близько 40 таких угруповань.

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