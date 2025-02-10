С лета количество попыток незаконного пересечения границы сократилось почти вдвое – ГПСУ

В январе 2025 года количество попыток незаконного пересечения украинской границы уменьшилось на 45% по сравнению с июлем 2024 года.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в телемарафоне

Прямая речь: "Начиная с июля прошлого года наблюдается тенденция к снижению попыток незаконного пересечения границы. Если сравнить январь с июлем прошлого года, то снижение составляет 45%. Однако попытки незаконного пересечения продолжаются ежедневно."

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Детали: Спикер Госпогранслужбы сообщил, что наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска на границе с Румынией и Молдовой. Реже такие попытки происходят на границе с Венгрией и Словакией, а наименьше – на польском направлении.

В то же время случаи нелегального пересечения фиксируются и непосредственно в пунктах пропуска. Наибольшее количество таких попыток зафиксировано на границе с Польшей, что связано с высоким пассажиропотоком, отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он также подчеркнул, что желающие нелегально покинуть Украину часто обращаются к людям, которые организуют преступные схемы. В большинстве случаев это ставит людей под угрозу, так как маршруты проходят через реки и горную местность.

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Спикер сообщил, что с начала полномасштабного вторжения было выявлено более 760 организованных групп, занимающихся незаконным переправлением людей через границу. Только в январе 2025 года удалось обнаружить около 40 таких групп.

Напомним: