СБУ: Психотерапевт і диякон УПЦ МП зливали ворогу інформацію про ЗСУ

Правоохоронці викрили у Харкові лікаря-психотерапевта та диякона УПЦ МП, які зливали ворогу інформацію про місця дислокації українських захисників.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, лікар-психотерапевт одного з харківських медзакладів, який мав антиукраїнські переконання, ще кілька років тому був завербований представником російської спецслужби та діяв в інтересах держави-агресорки.

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Завдання ворожого агента полягало у зборі відомостей щодо місць дислокації українських захисників та військової техніки, маршрутів пересування українських оборонців та їхніх особистих даних. Під час виконання своїх безпосередніх обов’язків, щоб вивідати необхідну інформацію, лікар зокрема випитував своїх пацієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ, які проходили реабілітацію.

Медпрацівник взяв "у помічники" свого близького товариша — диякона Харківської єпархії УПЦ МП, який також приховано вивідував дані про оборонців нашої держави у прихожан, а потім передавав лікарю.

Фото СБУ

Психотерапевт готував загальний "звіт", який і надсилав безпосередньому куратору з РФ.

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Також встановлено, що лікар виправдовував російську збройну агресію, висловлюючи зневажливе ставлення до українців та розповідаючи про необхідність "освобождения" територій нашої держави. Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком відповідної експертизи.

Ворожих агентів викрили за місцями їхнього мешкання та вилучили докази протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваних арештували без права внесення застави.