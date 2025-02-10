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СБУ: Психотерапевт и диакон УПЦ МП сливали врагу информацию о ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 февраля 2025, 10:57
СБУ: Психотерапевт и диакон УПЦ МП сливали врагу информацию о ВСУ
Фото СБУ

Правоохранители разоблачили в Харькове врача-психотерапевта и диакона УПЦ МП, которые сливали врагу информацию о местах дислокации украинских защитников.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

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Детали: По данным следствия, врач-психотерапевт одного из харьковских медучреждений, который имел антиукраинские убеждения, еще несколько лет назад был завербован представителем российской спецслужбы и действовал в интересах государства-агрессора.

Задача вражеского агента заключалась в сборе сведений о местах дислокации украинских защитников и военной техники, маршрутов передвижения украинских защитников и их личных данных. Во время выполнения своих непосредственных обязанностей, чтобы выведать необходимую информацию, врач в частности выспрашивал своих пациентов, в том числе военнослужащих ВСУ, которые проходили реабилитацию.

Медработник взял "в помощники" своего близкого товарища - диакона Харьковской епархии УПЦ МП, который также скрыто выведывал данные о защитниках нашего государства у прихожан, а затем передавал врачу.

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Фото СБУ

Психотерапевт готовил общий "отчет", который и посылал непосредственному куратору из РФ.

Также установлено, что врач оправдывал российскую вооруженную агрессию, выражая пренебрежительное отношение к украинцам и рассказывая о необходимости "освобождения" территорий нашего государства. Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением соответствующей экспертизы.

Вражеских агентов разоблачили по местам их проживания и изъяли доказательства противоправной деятельности.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемых арестовали без права внесения залога.

госизменаХарьковУПЦ МПСБУ
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