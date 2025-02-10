Придністров’я відмовилося від допомоги ЄС на €60 мільйонів, але газ надходитиме – уряд Молдови

Влада невизнаного Придністров’я під тиском Москви відмовилась від допомоги Європейського Союзу у розмірі 60 млн євро для подолання енергокризи. Однак газ для регіону продовжить надходити.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву прем’єра Молдови Доріна Речана в Newsmaker

Пряма мова Речана: "Тирасполь відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втрати контролю над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тирасполь – поступове підвищення тарифів для споживачів. У підсумку вони не можуть отримати європейську допомогу. Це означає, що мешканці Придністров’я продовжать жити у стані непередбачуваності".

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Деталі: Прем'єр додав, що Кишинів не покине регіон напризволяще і не буде блокувати постачання газу. За його словами, постачання буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading. Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з РФ.

"Обидві компанії пройшли аудит і будуть постачати газ до кордону Молдови згідно із контрактом з Moldovagaz. Ми дозволимо транзит, а Тирасполь має піти на кроки, що засвідчать відкритість – звільнення політв’язнів, вирішення проблему школи у Рибниці, збереження у сітці мовлення молдавського суспільного мовника Moldova 1, демонтаж встановлених у 2022 році КПП", – повідомив Речан.

"Це не угода між урядом Молдови і Росією – це рішення, щоб люди на лівобережжі не замерзли. Ми і надалі будемо ухвалювати раціональні й відповідальні рішення, щоб зберегти мир і взаєморозуміння у всій країні", – додав прем’єр.

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