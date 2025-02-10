Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Придністров’я відмовилося від допомоги ЄС на €60 мільйонів, але газ надходитиме – уряд Молдови

Марія Ємець, Українська правдаПонеділок, 10 лютого 2025, 11:12
Придністров’я відмовилося від допомоги ЄС на €60 мільйонів, але газ надходитиме – уряд Молдови
Фото: Getty Images

Влада невизнаного Придністров’я під тиском Москви відмовилась від допомоги Європейського Союзу у розмірі 60 млн євро для подолання енергокризи. Однак газ для регіону продовжить надходити.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву прем’єра Молдови Доріна Речана в Newsmaker

Пряма мова Речана: "Тирасполь відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втрати контролю над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тирасполь – поступове підвищення тарифів для споживачів. У підсумку вони не можуть отримати європейську допомогу. Це означає, що мешканці Придністров’я продовжать жити у стані непередбачуваності".

Реклама:

Деталі: Прем'єр додав, що Кишинів не покине регіон напризволяще і не буде блокувати постачання газу. За його словами, постачання буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading. Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з РФ.

"Обидві компанії пройшли аудит і будуть постачати газ до кордону Молдови згідно із контрактом з Moldovagaz. Ми дозволимо транзит, а Тирасполь має піти на кроки, що засвідчать відкритість – звільнення політв’язнів, вирішення проблему школи у Рибниці, збереження у сітці мовлення молдавського суспільного мовника Moldova 1, демонтаж встановлених у 2022 році КПП", – повідомив Речан.

"Це не угода між урядом Молдови і Росією – це рішення, щоб люди на лівобережжі не замерзли. Ми і надалі будемо ухвалювати раціональні й відповідальні рішення, щоб зберегти мир і взаєморозуміння у всій країні", – додав прем’єр.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

МолдоваПридністров'ягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила по Україні 83 дрони: жоден не досягнув цілі
Сі Цзіньпін приїде до Москви 9 травня – росЗМІ
Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера
У понеділок для промисловості та бізнесу обмежать постачання електроенергії
Радник Трампа заявив, що гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа
Усі новини...
Молдова
Зеленський призначив нового посла України в Молдові, всупереч очікуваній кандидатурі
Повітряний простір Молдови порушив дрон, який залетів з України
Молдова поставила до Придністровʼя першу партію газу
Останні новини
11:36
Один із фігурантів справи про земельну аферу в Києві намагається втекти з України – НАБУ
11:31
До Києва прибула голова Європейського інвестиційного банку
11:30
В Україні запрацювала система "Є-Бджільництво"
11:12
Придністров’я відмовилося від допомоги ЄС на €60 мільйонів, але газ надходитиме – уряд Молдови
11:05
Курс валют на 10 лютого: скільки коштує долар та євро
10:58
футболСпортивна історія дня. Як у Львові пробували створити конкурента "Карпатам" і що з цього виходило
10:57
СБУ: Психотерапевт і диякон УПЦ МП зливали ворогу інформацію про ЗСУ
10:55
Суд повернув "королю контрабанди" арештоване обладнання
10:52
Вчені з'ясували, чому помер перший пацієнт з пересадженою свинячою ниркою: причина не у трансплантації
10:51
Трамп зупинив судовий процес проти Twitter
Усі новини...
Реклама:
Реклама: