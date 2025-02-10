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Приднестровье отказалось от помощи ЕС в €60 миллионов, но газ будет поступать – правительство Молдовы

Мария Емец, Украинская правдаПонедельник, 10 февраля 2025, 11:12
Приднестровье отказалось от помощи ЕС в €60 миллионов, но газ будет поступать – правительство Молдовы
Фото: Getty Images

Власти непризнанного Приднестровья под давлением Москвы отказались от помощи Европейского Союза в размере 60 миллионов евро для преодоления энергетического кризиса. Однако газ в регион продолжит поступать.

Источник: "Европейская правда" ссылаясь на заявление премьера Молдовы Дорина Речана в Newsmaker.

Прямая речь Речана: "Тирасполь отказался. Россия не позволяет им принять европейскую помощь, опасаясь утраты контроля над регионом. Основное условие, от которого отказался Тирасполь – постепенное повышение тарифов для потребителей. В итоге они не могут получить европейскую помощь. Это означает, что жители Приднестровья продолжат жить в условиях неопределенности".

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Детали: Премьер добавил, что Кишинев не оставит регион на произвол судьбы и не будет блокировать поставки газа. По его словам, поставку обеспечит венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит средства от дубайской JNX General Trading. Российские СМИ ранее писали, что фактически речь идет о деньгах из РФ.

"Обе компании прошли аудит и будут поставлять газ до границы Молдовы по контракту с Moldovagaz. Мы позволим транзит, а Тирасполь должен предпринять шаги, которые продемонстрируют открытость – в Рыбнице, сохранение в сети вещания молдавского общественного вещателя Moldova 1, демонтаж КПП, установленных в 2022 году", – сообщил Речан.

"Это не соглашение между правительством Молдовы и Россией – это решение, чтобы люди на левом берегу не замерзли. Мы и дальше будем принимать рациональные и ответственные решения, чтобы сохранить мир и взаимопонимание по всей стране", – добавил премьер.

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Предыстория:

  • 1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электроэнергии и начали подавать тепло в дома потребителей. Однако с 10 февраля эти первые грантовые средства ЕС в 20 миллионов евро исчерпываются.

МолдоваПриднестровьегаз
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