Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка – DeepState
Понеділок, 10 лютого 2025, 12:41
Сили оборони відновили положення відразу у двох місцях на Покровському відтинку, проте окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка.
Джерело: аналітичний проєкт DeepState у соцмережах
Дослівно: "Єгеря з 68 ОЄБр провели вдалу та сміливу операцію, відкинувши противника з частини н.п. Даченське.
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Повідомляється, що зачищено промзону у Водяному Другому, де ворог на нетривалий час зумів закріпитися. Хоча кацапи не відмовляються від штурмових дій на промку".
Деталі: Водночас аналітики повідомили, що противник закріпляється на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка, що біля Малинівки. Ситуація уточнюється.
Нагадаємо:
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- У січні повідомлялось, за даними ISW, що росіяни планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду в Донецькій області, з метою змусити українські війська відступити з цих міст.
- Двоє співрозмовників УП серед військових, що працюють на Покровському напрямку, розповіли, що російська армія вирішила не штурмувати Покровськ в лоб, а обійти його з півдня на захід, і наблизитися таким чином до Дніпропетровської області.