Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка – DeepState

Сили оборони відновили положення відразу у двох місцях на Покровському відтинку, проте окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState у соцмережах

Дослівно: "Єгеря з 68 ОЄБр провели вдалу та сміливу операцію, відкинувши противника з частини н.п. Даченське.

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Повідомляється, що зачищено промзону у Водяному Другому, де ворог на нетривалий час зумів закріпитися. Хоча кацапи не відмовляються від штурмових дій на промку".

Деталі: Водночас аналітики повідомили, що противник закріпляється на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка, що біля Малинівки. Ситуація уточнюється.

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