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Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка – DeepState

Альона Мазуренко Понеділок, 10 лютого 2025, 12:41
Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка – DeepState
deepstate

Сили оборони відновили положення відразу у двох місцях на Покровському відтинку, проте окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка. 

Джерело: аналітичний проєкт DeepState у соцмережах

Дослівно: "Єгеря з 68 ОЄБр провели вдалу та сміливу операцію, відкинувши противника з частини н.п. Даченське.

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Повідомляється, що зачищено промзону у Водяному Другому, де ворог на нетривалий час зумів закріпитися. Хоча кацапи не відмовляються від штурмових дій на промку".

Деталі: Водночас аналітики повідомили, що противник закріпляється на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка, що біля Малинівки. Ситуація уточнюється.

Нагадаємо:

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  • У січні повідомлялось, за даними ISW, що росіяни планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду в Донецькій області, з метою змусити українські війська відступити з цих міст.
  • Двоє співрозмовників УП серед військових, що працюють на Покровському напрямку, розповіли, що російська армія вирішила не штурмувати Покровськ в лоб, а обійти його з півдня на захід, і наблизитися таким чином до Дніпропетровської області.

Донецька областьвійна
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