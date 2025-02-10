Оккупанты закрепляются на перекрестке трассы Покровск-Константиновка – DeepState

Силы обороны восстановили положение сразу в двух местах на Покровском отрезке, однако оккупанты закрепляются на перекрестке трассы Покровск-Константиновка.

Источник: аналитический проект DeepState в соцсетях

Дословно: "Егеря из 68 ОЕБр провели удачную и смелую операцию, отбросив противника из части н.п. Даченское.

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Сообщается, что зачищена промзона в Водяном Втором, где враг на непродолжительное время сумел закрепиться. Хотя кацапы не отказываются от штурмовых действий на промзоне".

Детали: В то же время аналитики сообщили, что противник закрепляется на перекрестке трассы Покровск-Константиновка, что у Малиновки. Ситуация уточняется.

Напомним:

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