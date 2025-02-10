Оккупанты закрепляются на перекрестке трассы Покровск-Константиновка – DeepState
Понедельник, 10 февраля 2025, 12:41
Силы обороны восстановили положение сразу в двух местах на Покровском отрезке, однако оккупанты закрепляются на перекрестке трассы Покровск-Константиновка.
Источник: аналитический проект DeepState в соцсетях
Дословно: "Егеря из 68 ОЕБр провели удачную и смелую операцию, отбросив противника из части н.п. Даченское.
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Сообщается, что зачищена промзона в Водяном Втором, где враг на непродолжительное время сумел закрепиться. Хотя кацапы не отказываются от штурмовых действий на промзоне".
Детали: В то же время аналитики сообщили, что противник закрепляется на перекрестке трассы Покровск-Константиновка, что у Малиновки. Ситуация уточняется.
Напомним:
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- В январе сообщалось, по данным ISW, что россияне планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, с целью заставить украинские войска отступить из этих городов.
- Двое собеседников УП среди военных, работающих на Покровском направлении, рассказали, что российская армия решила не штурмовать Покровск в лоб, а обойти его с юга на запад, и приблизиться таким образом к Днепропетровской области.