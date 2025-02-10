Латвія замовила для України бронетранспортери Patria
Понеділок, 10 лютого 2025, 12:50
Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні вже цьогоріч.
Джерело: пресслужба Міноборони Латвії, "Європейська правда"
Деталі: У відомстві зазначили, що замовили для України бронетранспортери Patria 6x6. Кількість машин не уточнюють.
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"Бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до захисників України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що забезпечить цінні висновки для національних збройних сил", – зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.
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- Раніше фінська компанія Patria отримала замовлення від Латвії на постачання 56 броньованих командно-штабних машин.
- На початку 2025 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив очікування, що латвійські витрати на оборону досягнуть 4% ВВП.