Латвія замовила для України бронетранспортери Patria

Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні вже цьогоріч.

Джерело: пресслужба Міноборони Латвії, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначили, що замовили для України бронетранспортери Patria 6x6. Кількість машин не уточнюють.

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"Бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до захисників України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що забезпечить цінні висновки для національних збройних сил", – зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.

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