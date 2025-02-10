Латвия заказала бронетранспортеры Patria для Украины

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году.

Источник: пресс-служба Минобороны Латвии, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что заказали для Украины бронетранспортеры Patria 6x6. Количество машин не уточняют.

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"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", – отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Заказ БТР для Украины не должен повлиять на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.

Напомним:

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