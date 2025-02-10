Латвия заказала бронетранспортеры Patria для Украины
Понедельник, 10 февраля 2025, 12:50
Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году.
Источник: пресс-служба Минобороны Латвии, "Европейская правда"
Детали: В ведомстве отметили, что заказали для Украины бронетранспортеры Patria 6x6. Количество машин не уточняют.
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"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", – отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Заказ БТР для Украины не должен повлиять на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.
Напомним:
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- Ранее финская компания Patria получила заказ от Латвии на поставку 56 бронированных командно-штабных машин.
- В начале 2025 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил ожидания, что латвийские расходы на оборону достигнут 4% ВВП.