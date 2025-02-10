Наєв розповів, як напередодні вторгнення мінували Чорне море, а над Сумщиною мав літати дрон РФ

Колишній командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на передодні 24 лютого 2024 року не отримував від посадових осіб офіційних даних про те, що Росія готує повномасштабне вторгнення, а керувався своїми передчуттями.

Джерело: інтерв'ю Наєва "Українській правді"

Деталі: Наєв розповів, що навіть 23 лютого 2024 року на його пункт управління "не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна".

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Пряма мова: "Я – командувач Силами оборони України. Я не отримую письмову інформацію, що завтра буде війна. І на моєму пункті управління під вечір, десь 22 година, мій начальник розвідки, полковник, отримує інформацію від друзів неофіційним шляхом.

Йому її пересилає друг на відповідний месенджер. Це розмова двох російських солдатів, і вони між собою обговорюють, що о 6 годині ранку 24 лютого їхній російський безпілотник буде над російською колоною на території Сумської області.

Я запитую свого начальника розвідки: "Ви вірите цій інформації?". Він каже: "Не можу підтвердити чи спростувати". Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи у вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами, живу тією ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і знову кажу 7 командувачам, що, на моє переконання, о 4 годині ранку 24 числа РФ розпочне широкомасштабне вторгнення. Тому в час, який залишився, потрібно вжити таких заходів, щоб ви були готові на ранок відбивати цю збройну агресію".

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Деталі: Наєв заявив, що дії які відбувалися в ті стислі терміни, "це було внаслідок, по-перше, ініціативи, самостійних рішень головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного (Валерія – ред.), мене як командувача Силами оборони України, інших командувачів, які проявляли цю ініціативу".

Також Наєв розповів, що 23 лютого він ухвалив рішення поставити міни в акваторії Чорного моря, попри те, що тоді ще не було правового режиму воєнного стану. Він наголосив, що мав лише "передчуття" щодо вторгнення, а не знання, що це станеться.

Пряма мова: "В ту ніч 23-го я прийняв рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей. Без всяких рішень про застосування, без правового режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в ніч з 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля".

Передісторія: