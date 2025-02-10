Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Наєв розповів, як напередодні вторгнення мінували Чорне море, а над Сумщиною мав літати дрон РФ

Олександр ШумілінПонеділок, 10 лютого 2025, 14:37

Колишній командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на передодні 24 лютого 2024 року не отримував від посадових осіб офіційних даних про те, що Росія готує повномасштабне вторгнення, а керувався своїми передчуттями.

Джерело: інтерв'ю Наєва "Українській правді"

Деталі: Наєв розповів, що навіть 23 лютого 2024 року на його пункт управління "не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна".

Реклама:

Пряма мова: "Я – командувач Силами оборони України. Я не отримую письмову інформацію, що завтра буде війна. І на моєму пункті управління під вечір, десь 22 година, мій начальник розвідки, полковник, отримує інформацію від друзів неофіційним шляхом.

Йому її пересилає друг на відповідний месенджер. Це розмова двох російських солдатів, і вони між собою обговорюють, що о 6 годині ранку 24 лютого їхній російський безпілотник буде над російською колоною на території Сумської області.

Я запитую свого начальника розвідки: "Ви вірите цій інформації?". Він каже: "Не можу підтвердити чи спростувати". Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи у вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами, живу тією ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і знову кажу 7 командувачам, що, на моє переконання, о 4 годині ранку 24 числа РФ розпочне широкомасштабне вторгнення. Тому в час, який залишився, потрібно вжити таких заходів, щоб ви були готові на ранок відбивати цю збройну агресію".   

РЕКЛАМА:

Деталі: Наєв заявив, що дії які відбувалися в ті стислі терміни, "це було внаслідок, по-перше, ініціативи, самостійних рішень головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного (Валерія – ред.), мене як командувача Силами оборони України, інших командувачів, які проявляли цю ініціативу".  

Також Наєв розповів, що 23 лютого він ухвалив рішення поставити міни в акваторії Чорного моря, попри те, що тоді ще не було правового режиму воєнного стану. Він наголосив, що мав лише "передчуття" щодо вторгнення, а не знання, що це станеться.   

Пряма мова: "В ту ніч 23-го я прийняв рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей. Без всяких рішень про застосування, без правового режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в ніч з 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля".

Передісторія:

  • Наєв у цьому ж інтерв’ю прокоментував судові розгляди щодо колишніх командирів, яких підозрюють у недбалості, через що ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. "Неприйнятно, що під час ведення війни розпочинаються судові процеси над військовими керівниками", - сказав він.

НаєвСумиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США 11 лютого
доповненоСправа про земельну аферу в Києві: Комарницький намагається втекти з України
Росія запустила по Україні 83 дрони: жоден не досягнув цілі
Сі Цзіньпін приїде до Москви 9 травня – росЗМІ
Окупанти посилять примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
Фінляндія відправляє патрульні літаки до Фінської затоки через аварію російського нафтового танкера
Усі новини...
Наєв
Наєв: Судити військове керівництво під час війни неприйнятно
Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ
Мобільна ППО має боєприпаси для "ще кількох потужних атак" – командувач Наєв
Останні новини
14:53
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
14:43
В Румунії подав у відставку президент, якому не обрали наступника
14:37
Наєв розповів, як напередодні вторгнення мінували Чорне море, а над Сумщиною мав літати дрон РФ
14:29
футболУкраїнець Таловєров став найкращим гравцем "Плімута" в сенсаційному матчі проти "Ліверпуля"
14:18
"Енергоатом" погасив мільярдні борги перед "Гарантованим покупцем"
14:16
НАБУ перевіряє дії Умєрова на наявність зловживань
14:15
ФОТО"Театр має говорити". У Києві пройшла акція на підтримку акторів, що зазнали сексуальних домагань
14:10
колонкаЯкі пенсії та довічні виплати отримують "судді Майдану" та інші недоброчесні захисники Феміди
14:09
фото Чоловіка, який розстріляв пенсіонера на заправці, відправлять до психлікарні – прокуратура  
14:06
Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США 11 лютого
Усі новини...
Реклама:
Реклама: