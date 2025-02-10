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Наєв: Судити військове керівництво під час війни неприйнятно

Станіслав Погорілов, Севгіль МусаєваПонеділок, 10 лютого 2025, 12:37
Наєв: Судити військове керівництво під час війни неприйнятно
Сергій Наєв, фото: "Українська правда"

Колишній командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Українській правді" прокоментував судові розгляди щодо колишніх командирів, яких підозрюють у недбалості, через що ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Джерело: інтерв'ю Наєва "Українській правді"

Пряма мова Наєва: "Неприйнятно, що під час ведення війни розпочинаються судові процеси над військовими керівниками".

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Деталі: Екскомадувач при цьому звернув увагу на те, що російських командирів за відступи з частини окупованих територій Харківської, Луганської і Донецької областей та за прорив ЗСУ на територію Курської області не притягнули до кримінальної відповідальності. "Ми маємо досвід інших держав, де так само відбувалося", - сказав Наєв.

"Будь ласка, якщо є претензії, в тому числі кримінального порядку, претензії мають бути розслідувані і дані відповіді. А чи доречно під час війни це робити? Для чого? Це робиться з метою отримання істини чи, може, з інших причин?" – задався питанням екскомандувач.

Відповідаючи на питання щодо доцільності обвинувачень колишніх командирів Наєв сказав, що треба дивитись у ретроспективі. Зокрема, він нагадав, що пізніше напрямок було підсилено додатковими силами і засобами під контролем головкома Олександр Сирьский.

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"Тому, кого б ми не ставили, без сил і засобів одна людина не спроможна була виконати ті завдання", - сказав Наєв.

Передісторія:

  • Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.
  • Як повідомили джерела УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
  • 21 січня суд арештував Лапіна.
  • 22 січня Печерський райсуд Києва арештував на 2 місяці колишнього командира125 окремої бригади ТрО Артура Горбенка, 

Читайте також: Екскомбриг 125-ої ТРО Горбенко: На Харківщині робили все можливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – нереально

НаєвсудХарківська областьросійсько-українська війна
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