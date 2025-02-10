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Наев рассказал, как накануне вторжения минировали Черное море, а над Сумской областью должен был летать дрон РФ

Александр ШумилинПонедельник, 10 февраля 2025, 14:37
Наев рассказал, как накануне вторжения минировали Черное море, а над Сумской областью должен был летать дрон РФ
Фото: УП

Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что накануне 24 февраля 2024 года не получал от должностных лиц официальных данных о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение, а руководствовался своими предчувствиями.

Источник: интервью Наева "Украинской правде"

Детали: Наев рассказал, что даже 23 февраля 2024 года на его пункт управления "не заходила ни одна информация от любого должностного лица, что завтра состоится война".

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Прямая речь: "Я - командующий Силами обороны Украины. Я не получаю письменную информацию, что завтра будет война. И на моем пункте управления под вечер, где-то 22 часа, мой начальник разведки, полковник, получает информацию от друзей неофициальным путем.

Ему ее пересылает друг на соответствующий мессенджер. Это разговор двух российских солдат, и они между собой обсуждают, что в 6 часов утра 24 февраля их российский беспилотник будет над российской колонной на территории Сумской области.

Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?". Он говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть". Я каким-то внутренним убеждением, находясь в водовороте этих событий, общаюсь со своими командующими, живу той ситуацией, которая есть. Я снимаю трубку и снова говорю 7 командующим, что, по моему убеждению, в 4 часа утра 24 числа РФ начнет широкомасштабное вторжение. Поэтому в оставшееся время нужно принять такие меры, чтобы вы были готовы на утро отражать эту вооруженную агрессию".  

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Детали: Наев заявил, что действия, которые происходили в те сжатые сроки, "это было в результате, во-первых, инициативы, самостоятельных решений главнокомандующего ВСУ генерала Залужного (Валерия - ред.), меня как командующего Силами обороны Украины, других командующих, которые проявляли эту инициативу". 

Также Наев рассказал, что 23 февраля он принял решение поставить мины в акватории Черного моря, несмотря на то, что тогда еще не было правового режима военного положения. Он отметил, что имел только "предчувствие" относительно вторжения, а не знание, что это произойдет.  

Прямая речь: "В ту ночь 23-го я принял решение на постановку морских мин в акватории Черного моря вдоль побережья Николаевской и Одесской областей. Без всяких решений о применении, без правового режима военного положения. Украинские военные корабли в ночь с 23 на 24 вышли в акваторию моря и поставили эти минные поля".

Предыстория:

  • Наев в этом же интервью прокомментировал судебные разбирательства в отношении бывших командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. "Неприемлемо, что во время ведения войны начинаются судебные процессы над военными руководителями", - сказал он.

НаевСумыроссийско-украинская война
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