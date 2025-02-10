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Парк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 лютого 2025, 14:53
Парк бойових пташок поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
Дрон Baton. Фото, надане виробником

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси Baton вітчизняного виробництва.

Джерело: МОУ з посилання на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Деталі: Зазначається, що дрони Baton виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники Baton базуються на рамах різних розмірів.

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У Міноборони запевняють, що "бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку.

Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості, додають у МОУ.

безпілотникиМіноборони
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