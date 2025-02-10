Парк "боевых птичек" пополнится новинками: МОУ презентует дрон Baton

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.

Источник: МОУ со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Детали: Отмечается, что дроны Baton изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Беспилотники Baton базируются на рамах различных размеров.

Реклама:

В Минобороны уверяют, что "боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях: в мороз и жару.

Конструкционно дроны имеют хорошие динамические свойства. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости, добавляют в МОУ.