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Парк "боевых птичек" пополнится новинками: МОУ презентует дрон Baton

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 февраля 2025, 14:53
Парк боевых птичек пополнится новинками: МОУ презентует дрон Baton
Дрон Baton. Фото, предоставленное производителем

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.

Источник: МОУ со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Детали: Отмечается, что дроны Baton изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Беспилотники Baton базируются на рамах различных размеров.

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В Минобороны уверяют, что "боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях: в мороз и жару.

Конструкционно дроны имеют хорошие динамические свойства. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости, добавляют в МОУ.

беспилотникиМинобороны
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