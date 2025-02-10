Генерал Наєв розповів, як вдалося зупинити просування росіян у Вознесенську на початку великої війни

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на початку повномасштабного вторгнення росіян Вознесенськ на Миколаївщині вдалося захистити завдяки інтуїції командирів, вчасному перекиданню частини військ та застосуванню "Нептунів".

Джерело: інтерв'ю Наєва "Українській правді"

Пряма мова: "Знімаю слухавку, телефоную генералу Ковальчуку Андрію Трохимовичу і кажу йому, що в мене є бачення, що ворог піде через Вознесенськ. Він сказав, що погоджується і у нього теж таке бачення".

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Деталі: Наєв розповів, що саме через таке передчуття командирів до Вознесенська було перекинуто 80-ту десантно-штурмову бригаду, артилерію та авіацію, які змогли знищити частину техніки та зупинити просування противника.

Також генерал повідомив, що саме в Миколаївській області, під час відбиття наступу на Вознесенськ, ЗСУ вперше використали "Нептуни" проти кораблів РФ, які мали висадити морський десант.

"За тиждень (українські військові – ред.) набили десь до семи батальйонно-тактичних груп. На морі десантні кораблі (російські – ред.) намагались підходити до берега для розвідки, ми тоді вперше запустили наші "Нептуни". Перший "Нептун" пройшов над кораблем, але він настільки налякав росіян, що вони відвели кораблі від берега", – розповів Наєв.

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Генерал підкреслив, що ЗСУ не випадково опинились у Вознесенську, це було важливим рішенням, прийнятим командирами.