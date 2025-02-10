Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Генерал Наєв розповів, як вдалося зупинити просування росіян у Вознесенську на початку великої війни

Українська правдаПонеділок, 10 лютого 2025, 15:14
Генерал Наєв розповів, як вдалося зупинити просування росіян у Вознесенську на початку великої війни
Фото: скриншот з інтерв'ю

Колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на початку повномасштабного вторгнення росіян Вознесенськ на Миколаївщині вдалося захистити завдяки інтуїції командирів, вчасному перекиданню частини військ та застосуванню "Нептунів".

Джерело: інтерв'ю Наєва "Українській правді"

Пряма мова: "Знімаю слухавку, телефоную генералу Ковальчуку Андрію Трохимовичу і кажу йому, що в мене є бачення, що ворог піде через Вознесенськ. Він сказав, що погоджується і у нього теж таке бачення".

Реклама:

Деталі: Наєв розповів, що саме через таке передчуття командирів до Вознесенська було перекинуто 80-ту десантно-штурмову бригаду, артилерію та авіацію, які змогли знищити частину техніки та зупинити просування противника.

Також генерал повідомив, що саме в Миколаївській області, під час відбиття наступу на Вознесенськ, ЗСУ вперше використали "Нептуни" проти кораблів РФ, які мали висадити морський десант.

"За тиждень (українські військові – ред.) набили десь до семи батальйонно-тактичних груп. На морі десантні кораблі (російські – ред.) намагались підходити до берега для розвідки, ми тоді вперше запустили наші "Нептуни". Перший "Нептун" пройшов над кораблем, але він настільки налякав росіян, що вони відвели кораблі від берега", – розповів Наєв.

РЕКЛАМА:

Генерал підкреслив, що ЗСУ не випадково опинились у Вознесенську, це було важливим рішенням, прийнятим командирами.

арміяросійсько-українська війнаНаєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
Фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США 11 лютого
доповненоСправа про земельну аферу в Києві: Комарницький намагається втекти з України
Росія запустила по Україні 83 дрони: жоден не досягнув цілі
Усі новини...
армія
Генерал Наєв: У військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії
Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців
Міноборони: 100 підрозділів звітують про знищені ворожі об’єкти через Армія+ та DELTA
Останні новини
16:13
Вдалий дебют Марусяка у США та бенефіс швейцарців на чемпіонаті світу. Підсумки лижного тижня
16:12
Шмигаль: Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 116 млн євро для відновлення
16:10
Акції Південної Африки зростають до рекорду, оскільки мита Трампа штовхають ціну золота вгору
16:00
Наєв: На Чонгарі було 1500 мін, а щоб давати відсіч, мало би бути 200 тисяч
15:54
Nokia змінює гендиректора, сподіваючись на закінчення 10-річної стагнації
15:44
Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
15:41
"Київстар" хоче придбати сервіс бронювання ліків Tabletki.ua
15:39
Андрія Булоуса відсторонять з посади директора Молодого театру: рішення КМДА
15:35
Нардепи звинуватили "Енергоатом" у розкраданні 430 мільйонів: звернулись до НАБУ
15:25
Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: