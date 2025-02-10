Генерал Наев рассказал, как удалось остановить продвижение россиян в Вознесенске в начале большой войны

Бывший командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в начале полномасштабного вторжения россиян Вознесенск в Николаевской области удалось защитить благодаря интуиции командиров, своевременному переброске части войск и применению "Нептунов".

Источник: интервью Наева "Украинской правде"

Прямая речь: "Беру трубку, звоню генералу Ковальчуку Андрею Трофимовичу и говорю ему, что у меня есть ощущение, что враг пойдет через Вознесенск. Он сказал, что согласен, у него тоже такое видение".

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Детали: Наев рассказал, что именно из-за такого предчувствия командиров в Вознесенск была переброшена 80-я десантно-штурмовая бригада, артиллерия и авиация, которые смогли уничтожить часть техники и остановить продвижение противника.

Также генерал сообщил, что именно в Николаевской области, во время отражения наступления на Вознесенск, ВСУ впервые использовали "Нептуны" против кораблей РФ, которые должны были высадить морской десант.

"За неделю (украинские военные – ред.) уничтожили около семи батальонно-тактических групп. В море десантные корабли (российские – ред.) пытались подходить к берегу для разведки, и тогда мы впервые запустили наши "Нептуны". Первый "Нептун" пролетел над кораблем, но он настолько испугал россиян, что они отвели корабли от берега", – рассказал Наев.

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Генерал подчеркнул, что ВСУ оказались в Вознесенске не случайно – это было важное решение, принятое командирами.