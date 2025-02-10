Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
У німецькому Мюнхені під час судового засідання у справі про вбивство двох українських військових, 23 і 36 років, які проходили курс реабілітації в травматологічній клініці в місті Мурнау, 58-річний підозрюваний у злочині росіянин визнав свою провину.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Деталі: Повідомляється, що усі троє, які були мало знайомі один з одним за попередніми зустрічами, випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися щодо вторгнення Росії в Україну.
На початку судового засідання в понеділок обвинувачений визнав свою провину. "Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося", – заявив він через свого адвоката.
Через суперечку росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості", заявили в Центральному управлінні з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена.
В обвинувальному висновку йдеться, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку дев'яностих років, є "прихильником роздутого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську загарбницьку війну проти України".
Що було раніше:
- Інформація про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшла близько 17:20 27 квітня минулого року. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.
- Тоді 57-річному росіянину обрали запобіжний захід. За даними ЗМІ, він був у стані алкогольного сп'яніння.