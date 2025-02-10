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Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 лютого 2025, 15:44
Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
Квіти і український прапор біля місця вбивства українських військових, фото: Getty Images

У німецькому Мюнхені під час судового засідання у справі про вбивство двох українських військових, 23 і 36 років, які проходили курс реабілітації в травматологічній клініці в місті Мурнау, 58-річний підозрюваний у злочині росіянин визнав свою провину.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Повідомляється, що усі троє, які були мало знайомі один з одним за попередніми зустрічами, випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися щодо вторгнення Росії в Україну.

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На початку судового засідання в понеділок обвинувачений визнав свою провину. "Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося", – заявив він через свого адвоката.

Через суперечку росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості", заявили в Центральному управлінні з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена.

В обвинувальному висновку йдеться, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку дев'яностих років, є "прихильником роздутого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську загарбницьку війну проти України".

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