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Подозреваемый в убийстве украинских военных в Германии россиянин признал свою вину

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 10 февраля 2025, 15:44
Подозреваемый в убийстве украинских военных в Германии россиянин признал свою вину
Цветы и украинский флаг возле места убийства украинских военных, фото: Getty Images

В немецком Мюнхене во время судебного заседания по делу об убийстве двух украинских военных, 23 и 36 лет, которые проходили курс реабилитации в травматологической клинике в городе Мурнау, 58-летний подозреваемый в преступлении россиянин признал свою вину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Сообщается, что все трое, которые были мало знакомы друг с другом по предыдущим встречам, выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о вторжении России в Украину.

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В начале судебного заседания в понедельник обвиняемый признал свою вину. "Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - заявил он через своего адвоката.

Из-за спора россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости", заявили в Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена.

В обвинительном заключении говорится, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником раздутого русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую захватническую войну против Украины".

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Что предшествовало:

ГерманияУкраинароссийско-украинская война
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