Подозреваемый в убийстве украинских военных в Германии россиянин признал свою вину
В немецком Мюнхене во время судебного заседания по делу об убийстве двух украинских военных, 23 и 36 лет, которые проходили курс реабилитации в травматологической клинике в городе Мурнау, 58-летний подозреваемый в преступлении россиянин признал свою вину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW
Детали: Сообщается, что все трое, которые были мало знакомы друг с другом по предыдущим встречам, выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о вторжении России в Украину.
В начале судебного заседания в понедельник обвиняемый признал свою вину. "Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - заявил он через своего адвоката.
Из-за спора россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости", заявили в Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена.
В обвинительном заключении говорится, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником раздутого русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую захватническую войну против Украины".
Что предшествовало:
- Информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 27 апреля прошлого года. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре скончался в больнице.
- Тогда 57-летнему россиянину избрали меру пресечения. По данным СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения.