Наєв: На Чонгарі було 1500 мін, а щоб давати відсіч, мало би бути 200 тисяч

На думку колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, для того, щоб завадити ворогу прорватися з тимчасово окупованого Криму в 2022 році необхідно було ухвалити законодавчі рішення про застосування Збройних сил та ввести правовий режим воєнного стану.

Джерело: Наєв в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "У 2014 році, коли відбулася тимчасова окупація Криму, на різні напрямки – в Чернігівську, Сумську, Харківську області, і в тому числі на Кримський напрямок, висунулися війська, так українська армія вживала заходів щодо відсічі агресії.

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На Кримському напрямку наші військові нарили трохи окопів, там було декілька бригад, потім вони замінували п'ять мостів на перешийках: два на Арабатській стрілці, які підривалися способом накладного заряду. Безпосередньо на Чонгарі три мости – два автомобільні і один залізничний. Туди заклали вибухівку, трохи більше 1500 мін. Для того, щоб бути готовим для відсічі, там мало лежати зо 200 тисяч мін".

Деталі: Генерал наголосив, що йдеться про 2014 рік. В подальшому ці бригади з Кримського напрямку пішли на територію Донецької та Луганської областей, на півдні залишилися дрібні підрозділи. За словами Наєва, керівництво Збройних сил зверталося, щоб на території Херсонської і Запорізької областей ввели хоча б режим антитерористичної операції, щоб можна було приблизно в правовому полі розмістити війська.

"Уявіть, приходить військовий командир до власника якогось майнового комплексу і каже: "Можна на вашому майновому комплексі розмістити артилерійську батарею?". А власник майнового комплексу каже: "На яких підставах?".

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Не було цих рішень хоча б, щоб розмістити ці сили. Було відмовлено, сказано, що на території Херсонської і Запорізької областей таких правових режимів не буде", – пояснює Наєв.

Стосовно найрезонаснішого питання в суспільстві – "хто розмінував Чонгар?", генерал пояснив наступне.

Пряма мова: У цьому запитанні немає сенсу. Цей напрямок підпорядковувався угрупованню військ "Південь", а на цьому перешийку стояв окремий батальйон. І в цьому батальйоні є військовослужбовці, які підривають ці мости. Відповідно, в ніч перед наступом, коли я доводив командувачам, що завтра можливий напад, то в тому числі я сказав командувачу угруповання на цьому напрямку, щоб привели готовність цих мостів до підриву. І коли відбувся наступ, ті солдати мали мости підірвати.

Але ми маємо уявити, що підривали мости не роботи – звичайні люди, такі, як ви, такі, як я. І вони це мали робити, коли летіли бомби, ракети".

Деталі: Стосовно того, що можна було зробити інакше на півдні, Наєв зазначив, що, на його думку, необхідно було ухвалити рішення про застосування Збройних сил, ввести правовий режим воєнного стану. Це щодо підготовки в ті попередні роки.

За словами генерала, на території Херсонської й Запорізької областей необхідно було ухвалити рішення, яке було на території Донецької та Луганської областей. Тоді б військове командування копало б окопи, клало б міни – не півтори тисячі, а сотнями тисяч.

Перед самою війною необхідно було б внаслідок мобілізації збільшити кількість військ. Тоді б там були ще додатково дві бригади територіальної оборони на території Херсонської і Запорізької областей, були б бригади з корпусу резерву, механізовані танкові, які б передав Генштаб ЗСУ, додав Наєв.

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