Наев: На Чонгаре было 1500 мин, а чтобы отражать наступление, должно было быть 200 тысяч

По мнению бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, для того, чтобы помешать врагу прорваться из временно оккупированного Крыма в 2022 году необходимо было принять законодательные решения о применении Вооруженных сил и ввести правовой режим военного положения.

Источник: Наев в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В 2014 году, когда произошла временная оккупация Крыма, на разные направления - в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области, и в том числе на Крымское направление, выдвинулись войска, так украинская армия принимала меры по отпору агрессии.

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На Крымском направлении наши военные нарыли немного окопов, там было несколько бригад, потом они заминировали пять мостов на перешейках: два на Арабатской стрелке, которые подрывались способом накладного заряда. Непосредственно на Чонгаре три моста - два автомобильных и один железнодорожный. Туда заложили взрывчатку, чуть больше 1500 мин. Для того, чтобы быть готовым для отпора, там должно было лежать около 200 тысяч мин".

Детали: Генерал отметил, что речь идет о 2014 годе. В дальнейшем эти бригады с Крымского направления ушли на территорию Донецкой и Луганской областей, на юге остались мелкие подразделения. По словам Наева, руководство Вооруженных сил обращалось, чтобы на территории Херсонской и Запорожской областей ввели хотя бы режим антитеррористической операции, чтобы можно было примерно в правовом поле разместить войска.

"Представьте, приходит военный командир к владельцу какого-то имущественного комплекса и говорит: "Можно на вашем имущественном комплексе разместить артиллерийскую батарею?". А владелец имущественного комплекса говорит: "На каких основаниях?".

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Не было этих решений хотя бы, чтобы разместить эти силы. Было отказано, сказано, что на территории Херсонской и Запорожской областей таких правовых режимов не будет", - объясняет Наев.

Относительно самого резонансного вопроса в обществе - "кто разминировал Чонгар?", генерал объяснил следующее.

Прямая речь: "В этом вопросе нет смысла. Это направление подчинялось группировке войск "Юг", а на этом перешейке стоял отдельный батальон. И в этом батальоне есть военнослужащие, которые взрывают эти мосты. Соответственно, в ночь перед наступлением, когда я доказывал командующим, что завтра возможно нападение, то в том числе я сказал командующему группировки на этом направлении, чтобы привели готовность этих мостов к подрыву. И когда произошло наступление, те солдаты должны были мосты взорвать.

Но мы должны себе отдавать отчет, что взрывали мосты не роботы - обычные люди, такие, как вы, такие, как я. И они это должны были делать, когда летели бомбы, ракеты".

Детали: Относительно того, что можно было сделать иначе на юге, Наев отметил, что, по его мнению, необходимо было принять решение о применении Вооруженных сил, ввести правовой режим военного положения. Это относительно подготовки в те предыдущие годы.

По словам генерала, на территории Херсонской и Запорожской областей необходимо было принять решение, которое было на территории Донецкой и Луганской областей. Тогда бы военное командование копало бы окопы, закладывало бы мины - не полторы тысячи, а сотнями тысяч.

Перед самой войной необходимо было бы в результате мобилизации увеличить количество войск. Тогда бы там были еще дополнительно две бригады территориальной обороны на территории Херсонской и Запорожской областей, были бы бригады из корпуса резерва, механизированные танковые, которые бы передал Генштаб ВСУ, добавил Наев.

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