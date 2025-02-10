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Шмигаль: Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 116 млн євро для відновлення

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 лютого 2025, 16:12
Шмигаль: Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 116 млн євро для відновлення
Денис Шмигаль та голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо, фото: КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 10 лютого повідомив, що Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Джерело: пресслужба КМУ, передає "Європейська правда"

Деталі: Підписання відбулося під час зустрічі Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіньо.

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Відповідно до першої угоди, ЄІБ виділяє 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо– , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

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Передісторія:

  • У понеділок, 10 лютого, до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо.
  • Нещодавно Київ відвідувала президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
  • Під час свого візиту вона заявила, що ЄБРР у 2025 році планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.

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