Шмигаль: Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 116 млн євро для відновлення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 10 лютого повідомив, що Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Джерело: пресслужба КМУ, передає "Європейська правда"

Деталі: Підписання відбулося під час зустрічі Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіньо.

Реклама:

Відповідно до першої угоди, ЄІБ виділяє 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо– , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

РЕКЛАМА:

Передісторія: