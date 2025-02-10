Шмыгаль: Украина и ЕИБ заключили соглашения на более 116 млн евро для восстановления

Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 10 февраля сообщил, что Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры.

Источник: пресс-служба КМУ, передает "Европейская правда"

Детали: Подписание состоялось во время встречи Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвиньо.

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Согласно первому соглашению, ЕИБ выделяет 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности.

Второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

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