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ССО влучно відпрацювали по ворогу: мінус техніка і 14 окупантів

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 лютого 2025, 18:35
ССО влучно відпрацювали по ворогу: мінус техніка і 14 окупантів
скриншот

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно попрацював на одному з оперативних напрямків, знищивши військову техніку, засоби зв’язку та 14 російських окупантів.

Джерело: ССО у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що FPV-розрахунок підрозділу ССО за кілька вильотів знищив ворожу САУ Нона-С, гаубицю Д-20, дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом, два ретранслятори зв'язку окупантів, та чотири транспортні засоби, якими пересувалися російські військові.

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Також оператори ССО виявили на цьому напрямку три човни окупантів, які згодом знищили за допомогою безпілотників.

ССО
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