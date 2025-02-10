ССО метко отработали по врагу: минус техника и 14 оккупантов

Подразделение Сил специальных операций ВСУ метко поработало на одном из оперативных направлений, уничтожив военную технику, средства связи и 14 российских оккупантов.

Источник: ССО в соцсетях

Детали: Сообщается, что FPV-расчет подразделения ССО за несколько вылетов уничтожил вражескую САУ Нона-С, гаубицу Д-20, две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом, два ретранслятора связи оккупантов, и четыре транспортных средства, которыми передвигались российские военные.

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Также операторы ССО обнаружили на этом направлении три лодки оккупантов, которые впоследствии уничтожили с помощью беспилотников.