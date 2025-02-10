ССО метко отработали по врагу: минус техника и 14 оккупантов
Понедельник, 10 февраля 2025, 18:35
Подразделение Сил специальных операций ВСУ метко поработало на одном из оперативных направлений, уничтожив военную технику, средства связи и 14 российских оккупантов.
Источник: ССО в соцсетях
Детали: Сообщается, что FPV-расчет подразделения ССО за несколько вылетов уничтожил вражескую САУ Нона-С, гаубицу Д-20, две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом, два ретранслятора связи оккупантов, и четыре транспортных средства, которыми передвигались российские военные.
Реклама:
Также операторы ССО обнаружили на этом направлении три лодки оккупантов, которые впоследствии уничтожили с помощью беспилотников.
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно попрацював на одному з оперативних напрямків pic.twitter.com/dBdWjBqyK9— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 10, 2025