Операція "Чисте місто" в Києві: під час обшуків слідство знайшло мільйони доларів

Під час обшуків у справах щодо "земельної корупції" у Київській міськраді слідчі виявили більше 6 мільйонів доларів і 630 тисяч євро.

Джерело: повідомлення НАБУ, САП

Дослівно: "НАБУ і САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб

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У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн".

Передісторія: