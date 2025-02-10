Операція "Чисте місто" в Києві: під час обшуків слідство знайшло мільйони доларів
Понеділок, 10 лютого 2025, 19:08
Під час обшуків у справах щодо "земельної корупції" у Київській міськраді слідчі виявили більше 6 мільйонів доларів і 630 тисяч євро.
Джерело: повідомлення НАБУ, САП
Дослівно: "НАБУ і САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб
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У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн".
Передісторія:
- 6 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
- Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
- У понеділок 10 лютого НАБУ оголосило у розшук Комарницького. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Комарницький намагається покинути територію України.