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Операция "Чистый город" в Киеве: во время обысков следствие нашло миллионы долларов

Понедельник, 10 февраля 2025, 19:08
Операция Чистый город в Киеве: во время обысков следствие нашло миллионы долларов
Фото: САП и НАБУ

Во время обысков по делам о "земельной коррупции" в Киевском горсовете следователи обнаружили более 6 миллионов долларов и 630 тысяч евро.

Источник: сообщение НАБУ, САП  

Дословно: "НАБУ и САП в рамках операции „Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц

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В рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн долл. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн".

 
 

Предыстория:

  • 6 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
  • Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию „Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
  • В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен.
  • В понедельник 10 февраля НАБУ объявило в розыск Комарницкого. Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины.

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