Операция "Чистый город" в Киеве: во время обысков следствие нашло миллионы долларов
Понедельник, 10 февраля 2025, 19:08
Во время обысков по делам о "земельной коррупции" в Киевском горсовете следователи обнаружили более 6 миллионов долларов и 630 тысяч евро.
Дословно: "НАБУ и САП в рамках операции „Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц
Реклама:
В рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн долл. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн".
Предыстория:
- 6 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
- Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию „Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
- В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен.
- В понедельник 10 февраля НАБУ объявило в розыск Комарницкого. Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины.