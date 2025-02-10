Операция "Чистый город" в Киеве: во время обысков следствие нашло миллионы долларов

Во время обысков по делам о "земельной коррупции" в Киевском горсовете следователи обнаружили более 6 миллионов долларов и 630 тысяч евро.

Источник: сообщение НАБУ, САП

Дословно: "НАБУ и САП в рамках операции „Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц

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В рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн долл. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн".

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