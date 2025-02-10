Президент анонсував засідання РНБО щодо цін на ліки

Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо зниження цін на ліки.

Джерело: звернення Зеленського 10 лютого

Пряма мова: "Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни".

Реклама:

Деталі: Також Зеленський повідомив, що вже провів нараду на цю тему із прем'єр-міністром, першою віцепремʼєр-міністеркою та міністром охорони здоров’я.