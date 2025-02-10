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Президент анонсировал заседание СНБО по ценам на лекарства

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 февраля 2025, 20:25
Президент анонсировал заседание СНБО по ценам на лекарства
Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по снижению цен на лекарства.

Источник: обращение Зеленского 10 февраля

Прямая речь: "Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены".

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Детали: Также Зеленский сообщил, что уже провел совещание на эту тему с премьер-министром, первым вице-премьер-министром и министром здравоохранения.

Зеленскийлекарствамедицина
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