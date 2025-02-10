ЗСУ: Російські війська намагаються обійти Покровськ із заходу

Покровський напрямок залишається "найбільш активним" на східному фронті, росіяни намагаються обійти місто із заходу.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Як завжди найгарячіше на Східному фронті на Покровському напрямку. Він залишається найбільш активним. Тільки за сьогодні там 33 штурми… Головна амбіція росіян зараз – це обійти місто Покровськ, обійти його із заходу. Це те, на що спрямовані їхні основні зусилля. Це те, де вони несуть шалені втрати і задіюють велику кількість особового складу".

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Деталі: За словами речника, на Покровському напрямку російські війська намагаються "чіплятися" за малі населені пункти і просуватися вперед.

Пряма мова: "Єдине у чому вони мають перевагу – піхота. Вони намагаються реалізувати ту єдину перевагу, яку мають, але зазнають дуже великих втрат і їхнє просування не виглядає настільки загрозливим, як виглядало ще деякий час тому. Хоча, безумовно, тут зберігається загроза, зберігається тиск і дуже велика інтенсивність, але ми фіксуємо те, що ворог зазнає дуже великих втрат на Покровському напрямку".