ВСУ: Российские войска пытаются обойти Покровск с запада

Покровское направление остается "наиболее активным" на восточном фронте, россияне пытаются обойти город с запада.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Как всегда горячее всего на Восточном фронте на Покровском направлении. Оно остается наиболее активным. Только за сегодня там 33 штурма... Главная амбиция россиян сейчас – это обойти город Покровск, обойти его с запада. Это то, на что направлены их основные усилия. Это то, где они несут огромные потери и задействуют большое количество личного состава".

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Детали: По словам спикера, на Покровском направлении российские войска пытаются "цепляться" за малые населенные пункты и продвигаться вперед.

Прямая речь: "Единственное в чем они имеют преимущество – пехота. Они пытаются реализовать то единственное преимущество, которое имеют, но несут очень большие потери и их продвижение не выглядит настолько угрожающим, как выглядело еще некоторое время назад. Хотя, безусловно, здесь сохраняется угроза, сохраняется давление и очень большая интенсивность, но мы фиксируем то, что враг несет очень большие потери на Покровском направлении".